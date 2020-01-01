Токеноміка GAMI WORLD (GAMI) Дізнайтеся ключову інформацію про GAMI WORLD (GAMI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GAMI WORLD (GAMI) GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto. Офіційний вебсайт: https://gamiworld.io/en Whitepaper: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/ Купити GAMI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GAMI WORLD (GAMI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GAMI WORLD (GAMI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 477,58K $ 477,58K $ 477,58K Загальна пропозиція: $ 131,83M $ 131,83M $ 131,83M Циркуляційна пропозиція: $ 43,19M $ 43,19M $ 43,19M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M Історичний максимум: $ 5,58 $ 5,58 $ 5,58 Історичний мінімум: $ 0,00864062 $ 0,00864062 $ 0,00864062 Поточна ціна: $ 0,01105675 $ 0,01105675 $ 0,01105675 Дізнайтеся більше про ціну GAMI WORLD (GAMI)

Токеноміка GAMI WORLD (GAMI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GAMI WORLD (GAMI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GAMI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAMI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAMI, досліджуйте ціну токена GAMI в реальному часі!

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