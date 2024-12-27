Ціна GAMI WORLD (GAMI)
Поточна ціна GAMI WORLD (GAMI) сьогодні становить 0.02112923 USD з ринковою капіталізацією $ 912.76K USD. Ціна GAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GAMI WORLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 516.08 USD
- зміна ціни GAMI WORLD протягом дня — -3.24%
- циркуляційна пропозиція – 43.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAMI WORLD до USD становила $ -0.00070819682891305.
За останні 30 днів зміна ціни GAMI WORLD до USD становила $ -0.0010953139.
За останні 60 днів зміна ціни GAMI WORLD до USD становила $ -0.0025050899.
За останні 90 днів зміна ціни GAMI WORLD до USD становила $ -0.0189317023038241.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00070819682891305
|-3.24%
|30 днів
|$ -0.0010953139
|-5.18%
|60 днів
|$ -0.0025050899
|-11.85%
|90 днів
|$ -0.0189317023038241
|-47.25%
Останній аналіз цін GAMI WORLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
-3.24%
-6.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.
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