Сьогоднішня ціна GAMI WORLD (GAMI)

Поточна ціна GAMI WORLD (GAMI) сьогодні становить 0.02112923 USD з ринковою капіталізацією $ 912.76K USD. Ціна GAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAMI WORLD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 516.08 USD

- зміна ціни GAMI WORLD протягом дня — -3.24%

- циркуляційна пропозиція – 43.19M USD

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