Сьогоднішня ціна Gami (GAMI)

Поточна ціна Gami (GAMI) сьогодні становить 0.00250029 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gami:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.32 USD

- зміна ціни Gami протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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