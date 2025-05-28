Сьогоднішня ціна Gamex Coin (GXC)

Поточна ціна Gamex Coin (GXC) сьогодні становить 0,11194 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна GXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gamex Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gamex Coin протягом дня — +16,82%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

Отримуйте оновлення цін GXC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GXC.