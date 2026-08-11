Сьогоднішня ціна GameSwift

Поточна ціна GameSwift (GSWIFT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GSWIFT до USD становить $ 0 за GSWIFT.

GameSwift наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 169 513, з циркуляційною пропозицією у 467,77M GSWIFT. Протягом останніх 24 годин GSWIFT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,809962, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GSWIFT змінився на +0,09% за останню годину та на -3,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 599,10.

Ринкова інформація щодо GameSwift (GSWIFT)

Ринкова капіталізація $ 169,51K$ 169,51K $ 169,51K Обсяг (за 24 год) $ 599,10$ 599,10 $ 599,10 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 279,39K$ 279,39K $ 279,39K Циркуляційне постачання 467,77M 467,77M 467,77M Загальна пропозиція 770 988 458,3969715 770 988 458,3969715 770 988 458,3969715

Поточна ринкова капіталізація GameSwift — $ 169,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 599,10. Циркуляційна пропозиція GSWIFT — 467,77M, зі загальною пропозицією 770988458.3969715. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 279,39K.