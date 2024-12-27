Ціна Gameswap (GSWAP)
Поточна ціна Gameswap (GSWAP) сьогодні становить 0.233429 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05M USD. Ціна GSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gameswap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 311.11 USD
- зміна ціни Gameswap протягом дня — +0.55%
- циркуляційна пропозиція – 8.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gameswap до USD становила $ +0.00128799.
За останні 30 днів зміна ціни Gameswap до USD становила $ +0.0315707120.
За останні 60 днів зміна ціни Gameswap до USD становила $ -0.0034313362.
За останні 90 днів зміна ціни Gameswap до USD становила $ -0.0893277941256719.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00128799
|+0.55%
|30 днів
|$ +0.0315707120
|+13.52%
|60 днів
|$ -0.0034313362
|-1.46%
|90 днів
|$ -0.0893277941256719
|-27.67%
Останній аналіз цін Gameswap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.76%
+0.55%
+6.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token.
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