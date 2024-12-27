Сьогоднішня ціна Gameswap (GSWAP)

Поточна ціна Gameswap (GSWAP) сьогодні становить 0.233429 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05M USD. Ціна GSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gameswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 311.11 USD

- зміна ціни Gameswap протягом дня — +0.55%

- циркуляційна пропозиція – 8.76M USD

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