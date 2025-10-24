Інформація щодо ціни Gamestop xStock (GMEX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 27,48 $ 27,48 $ 27,48 Мін. за 24 год $ 27,48 $ 27,48 $ 27,48 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 27,48$ 27,48 $ 27,48 Макс. за 24 год $ 27,48$ 27,48 $ 27,48 Рекордний максимум $ 33,93$ 33,93 $ 33,93 Найнижча ціна $ 23,93$ 23,93 $ 23,93 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Gamestop xStock (GMEX) становить $27,48. За останні 24 години GMEX торгувався між мінімумом у $ 27,48 і максимумом у $ 27,48, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GMEX становить $ 33,93, тоді як його історичний мінімум — $ 23,93.

Що стосується короткострокових результатів, то GMEX змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gamestop xStock (GMEX)

Ринкова капіталізація $ 477,65K$ 477,65K $ 477,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,97M$ 6,97M $ 6,97M Циркуляційне постачання 17,38K 17,38K 17,38K Загальна пропозиція 253 705,81696068 253 705,81696068 253 705,81696068

Поточна ринкова капіталізація Gamestop xStock — $ 477,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GMEX — 17,38K, зі загальною пропозицією 253705.81696068. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,97M.