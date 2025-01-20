Ціна GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME)
Поточна ціна GameStop Tokenized Stock Defichain (DGME) сьогодні становить 1.25 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameStop Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.97 USD
- зміна ціни GameStop Tokenized Stock Defichain протягом дня — +0.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameStop Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +0.00483421.
За останні 30 днів зміна ціни GameStop Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.6269941250.
За останні 60 днів зміна ціни GameStop Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -1.0253228750.
За останні 90 днів зміна ціни GameStop Tokenized Stock Defichain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00483421
|+0.39%
|30 днів
|$ -0.6269941250
|-50.15%
|60 днів
|$ -1.0253228750
|-82.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GameStop Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+0.39%
+18.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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€1.2125
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RM5.625
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₺44.475
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₽128.1125
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￡E.62.7875
|1 DGME до BRL
R$7.5875
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C$1.8
|1 DGME до BDT
৳151.8625
|1 DGME до NGN
₦1,944
|1 DGME до UAH
₴52.625
|1 DGME до VES
Bs67.5
|1 DGME до PKR
Rs348.275
|1 DGME до KZT
₸663.125
|1 DGME до THB
฿42.95
|1 DGME до TWD
NT$40.95
|1 DGME до CHF
Fr1.1375
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HK$9.725
|1 DGME до MAD
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