Токеноміка Gamestarter (GAME) Дізнайтеся ключову інформацію про Gamestarter (GAME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gamestarter (GAME) Gamestarter.com is your one-stop hub for everything Web3 gaming, pioneering a dynamic ecosystem to empower the next wave of gaming. Gamestarter's is where innovation meets gaming: our ecosystem includes a launchpad, NFT marketplace, gaming news hub and our own development powerhouse, GGXYZ. Gamestarter's accelerator program and a robust network of KOLs, VCs, and strategic partners amplify our impact in the gaming world. We’ve successfully launched over 60 projects including our own interstellar adventure at DarkFrontiers.com. At Gamestarter, we're not just participants in the revolution of decentralized gaming – we're the architects. Our mantra? Gameplay always comes first, blockchain follows. Join us in reshaping the gaming landscape! Офіційний вебсайт: https://gamestarter.com/ Купити GAME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gamestarter (GAME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gamestarter (GAME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 142,13K $ 142,13K $ 142,13K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 70,98M $ 70,98M $ 70,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 200,23K $ 200,23K $ 200,23K Історичний максимум: $ 3,58 $ 3,58 $ 3,58 Історичний мінімум: $ 0,00195747 $ 0,00195747 $ 0,00195747 Поточна ціна: $ 0,00200232 $ 0,00200232 $ 0,00200232 Дізнайтеся більше про ціну Gamestarter (GAME)

Токеноміка Gamestarter (GAME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gamestarter (GAME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GAME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAME, досліджуйте ціну токена GAME в реальному часі!

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