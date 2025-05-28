Ціна Gamestarter (GAME)
Поточна ціна Gamestarter (GAME) сьогодні становить 0,00245389 USD з ринковою капіталізацією $ 174,18K USD. Ціна GAME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gamestarter:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Gamestarter протягом дня — +1,37%
- циркуляційна пропозиція – 70,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gamestarter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gamestarter до USD становила $ +0,0000897274.
За останні 60 днів зміна ціни Gamestarter до USD становила $ -0,0014385652.
За останні 90 днів зміна ціни Gamestarter до USD становила $ -0,01808512732122746.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,37%
|30 днів
|$ +0,0000897274
|+3,66%
|60 днів
|$ -0,0014385652
|-58,62%
|90 днів
|$ -0,01808512732122746
|-88,05%
Останній аналіз цін Gamestarter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,71%
+1,37%
+9,51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gamestarter.com is your one-stop hub for everything Web3 gaming, pioneering a dynamic ecosystem to empower the next wave of gaming. Gamestarter's is where innovation meets gaming: our ecosystem includes a launchpad, NFT marketplace, gaming news hub and our own development powerhouse, GGXYZ. Gamestarter's accelerator program and a robust network of KOLs, VCs, and strategic partners amplify our impact in the gaming world. We’ve successfully launched over 60 projects including our own interstellar adventure at DarkFrontiers.com. At Gamestarter, we're not just participants in the revolution of decentralized gaming – we're the architects. Our mantra? Gameplay always comes first, blockchain follows. Join us in reshaping the gaming landscape!
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