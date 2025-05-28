Сьогоднішня ціна Gamestarter (GAME)

Поточна ціна Gamestarter (GAME) сьогодні становить 0,00245389 USD з ринковою капіталізацією $ 174,18K USD. Ціна GAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gamestarter:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Gamestarter протягом дня — +1,37%

- циркуляційна пропозиція – 70,98M USD

Отримуйте оновлення цін GAME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GAME.