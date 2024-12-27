Ціна GamesPad (GMPD)
Поточна ціна GamesPad (GMPD) сьогодні становить 0.00539404 USD з ринковою капіталізацією $ 343.66K USD. Ціна GMPD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GamesPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83K USD
- зміна ціни GamesPad протягом дня — +17.31%
- циркуляційна пропозиція – 63.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GamesPad до USD становила $ +0.00079608.
За останні 30 днів зміна ціни GamesPad до USD становила $ +0.0033631893.
За останні 60 днів зміна ціни GamesPad до USD становила $ +0.0043134077.
За останні 90 днів зміна ціни GamesPad до USD становила $ +0.0019818512270655695.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00079608
|+17.31%
|30 днів
|$ +0.0033631893
|+62.35%
|60 днів
|$ +0.0043134077
|+79.97%
|90 днів
|$ +0.0019818512270655695
|+58.08%
Останній аналіз цін GamesPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.92%
+17.31%
+17.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GamesPad brings together all aspects of gaming, NFT, and the metaverse. It’s a holistic and chain-agnostic ecosystem where impactful crypto gaming concepts come to reality.
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