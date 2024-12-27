Сьогоднішня ціна GamesPad (GMPD)

Поточна ціна GamesPad (GMPD) сьогодні становить 0.00539404 USD з ринковою капіталізацією $ 343.66K USD. Ціна GMPD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GamesPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83K USD

- зміна ціни GamesPad протягом дня — +17.31%

- циркуляційна пропозиція – 63.71M USD

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