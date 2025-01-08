Сьогоднішня ціна GamesCoin (GC)

Поточна ціна GamesCoin (GC) сьогодні становить 0.0453597 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GamesCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.70K USD

- зміна ціни GamesCoin протягом дня — -2.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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