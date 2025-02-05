Ціна GAMER (GMR)
Поточна ціна GAMER (GMR) сьогодні становить 0.00203039 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GMR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GAMER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.19K USD
- зміна ціни GAMER протягом дня — -1.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GAMER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GAMER до USD становила $ -0.0008113282.
За останні 60 днів зміна ціни GAMER до USD становила $ -0.0008399806.
За останні 90 днів зміна ціни GAMER до USD становила $ -0.001476862522761943.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.63%
|30 днів
|$ -0.0008113282
|-39.95%
|60 днів
|$ -0.0008399806
|-41.37%
|90 днів
|$ -0.001476862522761943
|-42.10%
Останній аналіз цін GAMER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-1.63%
-22.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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