Сьогоднішня ціна GAMER (GMR)

Поточна ціна GAMER (GMR) сьогодні становить 0.00203039 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GMR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAMER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.19K USD

- зміна ціни GAMER протягом дня — -1.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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