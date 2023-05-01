Токеноміка Gamepass (GPN) Дізнайтеся ключову інформацію про Gamepass (GPN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gamepass (GPN) Gamepass Network is a decentralized and interactive platform for gamers that aims to solve common problems and limitations in the gaming industry. Launched on May 1st, 2023 by an anonymous team, Gamepass Network uses blockchain technology to allow gamers to communicate with each other, earn rewards by playing popular games, and buy and sell game-related assets and items in a secure and transparent marketplace. The platform uses its own cryptocurrency called GPN coin and has a unique reward reducing algorithm that reduces the block reward by 1% each month. This ensures that the supply of GPN coins remains stable and predictable over time. Gamepass Network has a roadmap outlining its plans and goals for future development. The roadmap is divided into four stages: Launch, Development, Growth, and Evolution. During these stages, the platform will focus on integrating with popular games, improving network security and performance, developing a marketplace for game-related assets and items, expanding its user base, and developing partnerships with game developers and publishers. One of the key features of Gamepass Network is its game rewards system. Gamers can earn GPN coins by playing popular games on the platform. The rewards are based on the performance and stats of players in each game and are calculated by a separate system that uses official publicly available APIs provided by game developers. In addition to game rewards, Gamepass Network also plans to develop a marketplace where players can buy and sell game-related assets and items such as accounts, skins, etc. The marketplace will support collateral and escrow mechanisms to ensure compliance and prevent cheating. Gamepass Network also aims to support many games and platforms that can be integrated into its network via an API or SDK. This will allow game developers and publishers to enhance their games with cryptocurrency technology and attract more users. Офіційний вебсайт: https://gamepass.network Whitepaper: https://gamepass.network/whitepaper.pdf Купити GPN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gamepass (GPN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gamepass (GPN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 606,06M $ 606,06M $ 606,06M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,88K $ 1,88K $ 1,88K Історичний максимум: $ 0,00449846 $ 0,00449846 $ 0,00449846 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Gamepass (GPN)

Токеноміка Gamepass (GPN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gamepass (GPN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GPN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GPN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GPN, досліджуйте ціну токена GPN в реальному часі!

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