Сьогоднішня ціна Gamepass (GPN)

Поточна ціна Gamepass (GPN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GPN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gamepass:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.20 USD

- зміна ціни Gamepass протягом дня — +2.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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