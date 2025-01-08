Сьогоднішня ціна GameonForge (GO4)

Поточна ціна GameonForge (GO4) сьогодні становить 0.10206 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GO4 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GameonForge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.67K USD

- зміна ціни GameonForge протягом дня — -1.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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