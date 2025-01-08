Ціна GameonForge (GO4)
Поточна ціна GameonForge (GO4) сьогодні становить 0.10206 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GO4 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameonForge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.67K USD
- зміна ціни GameonForge протягом дня — -1.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameonForge до USD становила $ -0.0011693855100391.
За останні 30 днів зміна ціни GameonForge до USD становила $ -0.0847486746.
За останні 60 днів зміна ціни GameonForge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GameonForge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0011693855100391
|-1.13%
|30 днів
|$ -0.0847486746
|-83.03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GameonForge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-1.13%
-40.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🚀 GameOn Forge (https://gameonforge.com/) revolutionizes gaming as a Blockchain launchpad & publisher. With 300+ streamers, Our vision for GOForge is, to make it a go-to platform for testing new games. Our unique model merges YCombinator's fundraising with Epic Game Launcher's engagement, empowering developers, and offering a liquid vesting solution for WEB3 investors via NFTs.
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