Токеноміка Gameology (GMY) Дізнайтеся ключову інформацію про Gameology (GMY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gameology (GMY) Gameology is a decentralized gaming ecosystem based on the binance smart chain. The G-PLATFORM will be the native platform of Gameology, where users will be able to register, access the arenas where they will find GMY branded games, enter lobbies and fight against opponents to win GMY prizes. The G-APP, G-SHOP, G-NFT MARKETPLACE, will be linked directly to the platform. In the G-APP, users can keep their GMYs, send or receive them, they can switch from the G-SHOP to the G-NFT MARKETPLACE in a few steps. The G-SHOP will allow users to purchase hardware and services through GMY. In the G-NFT MARKETPLACE, users will be able to buy or win NFT cards related to GMY games and use them in their fights. They will also be able to create and sell their own products, with payments always in GMY. Офіційний вебсайт: https://www.gameologycrypto.com/ Купити GMY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gameology (GMY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gameology (GMY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 49,73B $ 49,73B $ 49,73B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,31K $ 2,31K $ 2,31K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Gameology (GMY)

Токеноміка Gameology (GMY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gameology (GMY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GMY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GMY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GMY, досліджуйте ціну токена GMY в реальному часі!

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