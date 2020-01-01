Токеноміка GameM Token (GMT) Дізнайтеся ключову інформацію про GameM Token (GMT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GameM Token (GMT) GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens. Офіційний вебсайт: https://gamem-global.com Whitepaper: https://gamem-global.gitbook.io/overview Купити GMT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GameM Token (GMT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GameM Token (GMT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Загальна пропозиція: $ 2,60B $ 2,60B $ 2,60B Циркуляційна пропозиція: $ 2,60B $ 2,60B $ 2,60B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00038824 $ 0,00038824 $ 0,00038824 Дізнайтеся більше про ціну GameM Token (GMT)

Токеноміка GameM Token (GMT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GameM Token (GMT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GMT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GMT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GMT, досліджуйте ціну токена GMT в реальному часі!

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