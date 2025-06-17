Ціна GameM Token (GMT)
Поточна ціна GameM Token (GMT) сьогодні становить 0,00055017 USD з ринковою капіталізацією $ 1,43M USD. Ціна GMT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameM Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GameM Token протягом дня — -2,01%
- циркуляційна пропозиція – 2,60B USD
Отримуйте оновлення цін GMT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GMT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameM Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GameM Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GameM Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GameM Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GameM Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,77%
-2,01%
-11,55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки GameM Token (GMT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GMT зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GMT до VND
₫14,47772355
|1 GMT до AUD
A$0,0008362584
|1 GMT до GBP
￡0,0004016241
|1 GMT до EUR
€0,0004731462
|1 GMT до USD
$0,00055017
|1 GMT до MYR
RM0,0023327208
|1 GMT до TRY
₺0,0216546912
|1 GMT до JPY
¥0,0794225412
|1 GMT до RUB
₽0,0432543654
|1 GMT до INR
₹0,0473201217
|1 GMT до IDR
Rp9,0191788848
|1 GMT до KRW
₩0,7475104773
|1 GMT до PHP
₱0,0310185846
|1 GMT до EGP
￡E.0,0276515442
|1 GMT до BRL
R$0,003025935
|1 GMT до CAD
C$0,0007427295
|1 GMT до BDT
৳0,0672527808
|1 GMT до NGN
₦0,8477184411
|1 GMT до UAH
₴0,0228595635
|1 GMT до VES
Bs0,05611734
|1 GMT до PKR
Rs0,1556761032
|1 GMT до KZT
₸0,2819896335
|1 GMT до THB
฿0,0178310097
|1 GMT до TWD
NT$0,0161804997
|1 GMT до AED
د.إ0,0020191239
|1 GMT до CHF
Fr0,0004456377
|1 GMT до HKD
HK$0,0043133328
|1 GMT до MAD
.د.م0,005006547
|1 GMT до MXN
$0,0104092164