Сьогоднішня ціна GameM Token (GMT)

Поточна ціна GameM Token (GMT) сьогодні становить 0,00055017 USD з ринковою капіталізацією $ 1,43M USD. Ціна GMT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GameM Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GameM Token протягом дня — -2,01%

- циркуляційна пропозиція – 2,60B USD

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