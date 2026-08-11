Сьогоднішня ціна GameGPT

Поточна ціна GameGPT (DUEL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DUEL до USD становить $ 0 за DUEL.

GameGPT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 67,706, з циркуляційною пропозицією у 8.35B DUEL. Протягом останніх 24 годин DUEL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03294884, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DUEL змінився на +0.40% за останню годину та на -1.62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GameGPT (DUEL)

Ринкова капіталізація $ 67.71K$ 67.71K $ 67.71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 56,604,199,443.28T$ 56,604,199,443.28T $ 56,604,199,443.28T Циркуляційне постачання 8.35B 8.35B 8.35B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація GameGPT — $ 67.71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUEL — 8.35B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,604,199,443.28T.