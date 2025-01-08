Ціна GameFork (GAMEFORK)
Поточна ціна GameFork (GAMEFORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAMEFORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameFork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.36 USD
- зміна ціни GameFork протягом дня — -6.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameFork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GameFork до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GameFork до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GameFork до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.20%
|30 днів
|$ 0
|-19.78%
|60 днів
|$ 0
|-10.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GameFork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.20%
+2.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $GAMEFORK memecoin pays homage to the GameStop saga, showing we can stand up to the big guys together. About GameFork Emerging from the Solana blockchain renowned for its rapid transactions and innovative ethos, the $GAMEFORK Memecoin encapsulates the very spirit of the monumental uprising against financial giants. It harnesses the fervent energy and overwhelming solidarity that characterized the GameStop frenzy, symbolizing a revolution in the digital economy. As you stand at these digital crossroads, the $GAMEFORK Memecoin on Solana is more than a token; it’s a testament to what happens when the masses awaken, a beacon for those who dare to dream of a different financial landscape. It’s a tribute to every trader who, with a click, voted against the tyranny of traditional financial institutions, and a call to arms for a new generation of rebels. GameFork was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain.
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