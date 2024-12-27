Сьогоднішня ціна Gameflip (FLP)

Поточна ціна Gameflip (FLP) сьогодні становить 0.00835977 USD з ринковою капіталізацією $ 471.49K USD. Ціна FLP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gameflip:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.17 USD

- зміна ціни Gameflip протягом дня — -3.62%

- циркуляційна пропозиція – 56.40M USD

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