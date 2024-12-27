Ціна Gameflip (FLP)
Поточна ціна Gameflip (FLP) сьогодні становить 0.00835977 USD з ринковою капіталізацією $ 471.49K USD. Ціна FLP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gameflip:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.17 USD
- зміна ціни Gameflip протягом дня — -3.62%
- циркуляційна пропозиція – 56.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gameflip до USD становила $ -0.000314050236000386.
За останні 30 днів зміна ціни Gameflip до USD становила $ +0.0000788811.
За останні 60 днів зміна ціни Gameflip до USD становила $ -0.0003027457.
За останні 90 днів зміна ціни Gameflip до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000314050236000386
|-3.62%
|30 днів
|$ +0.0000788811
|+0.94%
|60 днів
|$ -0.0003027457
|-3.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gameflip: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.62%
+7.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods.
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