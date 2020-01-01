Токеноміка GameFinity (GFN) Дізнайтеся ключову інформацію про GameFinity (GFN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GameFinity (GFN) Blockchain play-to-earn platform where gaming excitement meets high-stake casino prizes. Connect your crypto wallet and dive into the nostalgic 8-bit arcade universe where every game presents an opportunity to win big. Explore a variety of game genres and choose the play mode that fits your preferences. Showcase your skills, prove your dedication, and claim your crypto rewards today. Enter the thrilling castle of the Vampire Underlord in this fast-paced bullet hell arcade game. Your mission is simple: survive for 300 seconds as waves of ghosts and bats swarm toward your character. Collect health potions and special items to battle the defenders using magic tricks. Manage your health and mana resources wisely to withstand the relentless attacks of supernatural hordes! Офіційний вебсайт: https://gamefinity.tech/ Купити GFN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GameFinity (GFN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GameFinity (GFN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,49K $ 6,49K $ 6,49K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,49K $ 6,49K $ 6,49K Історичний максимум: $ 0,151041 $ 0,151041 $ 0,151041 Історичний мінімум: $ 0,00454172 $ 0,00454172 $ 0,00454172 Поточна ціна: $ 0,00648738 $ 0,00648738 $ 0,00648738 Дізнайтеся більше про ціну GameFinity (GFN)

Токеноміка GameFinity (GFN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GameFinity (GFN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GFN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GFN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GFN, досліджуйте ціну токена GFN в реальному часі!

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