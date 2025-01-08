Ціна GameFinity (GFN)
Поточна ціна GameFinity (GFN) сьогодні становить 0.0101836 USD з ринковою капіталізацією $ 10.18K USD. Ціна GFN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameFinity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.65 USD
- зміна ціни GameFinity протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameFinity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GameFinity до USD становила $ -0.0013205125.
За останні 60 днів зміна ціни GameFinity до USD становила $ +0.0037842328.
За останні 90 днів зміна ціни GameFinity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0013205125
|-12.96%
|60 днів
|$ +0.0037842328
|+37.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GameFinity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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