Сьогоднішня ціна GameFinity (GFN)

Поточна ціна GameFinity (GFN) сьогодні становить 0.0101836 USD з ринковою капіталізацією $ 10.18K USD. Ціна GFN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GameFinity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.65 USD

- зміна ціни GameFinity протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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