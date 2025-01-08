Ціна GameFi X (GFX)
Поточна ціна GameFi X (GFX) сьогодні становить 0.0132165 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameFi X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.12 USD
- зміна ціни GameFi X протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameFi X до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GameFi X до USD становила $ -0.0043985622.
За останні 60 днів зміна ціни GameFi X до USD становила $ -0.0044019192.
За останні 90 днів зміна ціни GameFi X до USD становила $ -0.005346098359922976.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0043985622
|-33.28%
|60 днів
|$ -0.0044019192
|-33.30%
|90 днів
|$ -0.005346098359922976
|-28.80%
Останній аналіз цін GameFi X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GamefiX: A social AI powered platform connecting Web2 users to Web3 multi-chain gaming, with its debut game ZoomManor enabling integration with BRC20 assets. ZoomManor is a Farm management and Home building. A large-scale guild battle game built on XLayer and BSC chain
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