Сьогоднішня ціна GameFi X (GFX)

Поточна ціна GameFi X (GFX) сьогодні становить 0.0132165 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GameFi X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.12 USD

- зміна ціни GameFi X протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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