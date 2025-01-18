Ціна GameFi Crossing (XYA)
Поточна ціна GameFi Crossing (XYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameFi Crossing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.93 USD
- зміна ціни GameFi Crossing протягом дня — -9.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameFi Crossing до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GameFi Crossing до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GameFi Crossing до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GameFi Crossing до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.48%
|30 днів
|$ 0
|-15.14%
|60 днів
|$ 0
|+59.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GameFi Crossing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-9.48%
+5.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GameFi Crossing (XYA) is an HRC-20 token and essentially focuses on the value of community at its core. The idea behind this project would be to create a beginner-friendly means of using crypto with the power of low-cost and fast transactions on the Harmony blockchain. Freyala (XYA) is be the main token using ONE as gas to be the base foundation for the entire Freyala ecosystem, including the currency for the upcoming HRC-721 token for CryptIDs. CryptIDs is the tentative name for a NFT-based monster collection strategy game on XYA, unlike anything that’s currently on the blockchain. By staking XYA, players will be rewarded with in-game tokens that can traded for booster packs containing monsters called CryptIDs. These CryptIDs are NFTs created with distinctive properties, giving each one a unique combination of stats and abilities (hence different strengths and weaknesses). Some CryptIDs being simply stronger -and more valuable- than others. Players can select their strongest CryptIDs and put them to battle against other players, either for fun, glory or more CryptIDs. This puts their own monsters on the line in a wager. Battle mechanics will remain disclosed for now. We aim to combine the monster collection tropes we all know and love with those you find in auto battler games. We are looking to find a nice balance between having the right monsters and the right strategy. CryptIDs aims to please collectors of valuables by building a marketplace on which monsters can be sold or traded.
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