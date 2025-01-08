Ціна GameFantasyStar (GFS)
Поточна ціна GameFantasyStar (GFS) сьогодні становить 0.02244322 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameFantasyStar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.23 USD
- зміна ціни GameFantasyStar протягом дня — -6.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameFantasyStar до USD становила $ -0.00153921075001366.
За останні 30 днів зміна ціни GameFantasyStar до USD становила $ -0.0071593602.
За останні 60 днів зміна ціни GameFantasyStar до USD становила $ -0.0032451998.
За останні 90 днів зміна ціни GameFantasyStar до USD становила $ -0.00613122447852527.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00153921075001366
|-6.41%
|30 днів
|$ -0.0071593602
|-31.89%
|60 днів
|$ -0.0032451998
|-14.45%
|90 днів
|$ -0.00613122447852527
|-21.45%
Останній аналіз цін GameFantasyStar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-6.41%
-8.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StarCrazy is a play-to-earn, NFT game built on the IoTex blockchain. GFS is the governance token of StarCrazy Game. 100% of the tokens are game-generated. GFS is mainly used for in-game DAO governance, in-game bonus rewards, and ability to participate in-game payments.
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