Сьогоднішня ціна GameFantasyStar (GFS)

Поточна ціна GameFantasyStar (GFS) сьогодні становить 0.02244322 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GFS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GameFantasyStar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.23 USD

- зміна ціни GameFantasyStar протягом дня — -6.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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