Сьогоднішня ціна GameCow

Поточна ціна GameCow (GCOW) сьогодні становить $ 576.88, зі зміною 4.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GCOW до USD становить $ 576.88 за GCOW.

GameCow наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5,769,401, з циркуляційною пропозицією у 10.00K GCOW. Протягом останніх 24 годин GCOW торгувався між $ 556.29 (мінімум) та $ 605.18 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,089.41, тоді як історичний мінімум — $ 410.27.

У короткостроковій динаміці GCOW змінився на -0.60% за останню годину та на +29.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 41.96K.

Ринкова інформація щодо GameCow (GCOW)

Ринкова капіталізація $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Обсяг (за 24 год) $ 41.96K$ 41.96K $ 41.96K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Циркуляційне постачання 10.00K 10.00K 10.00K Загальна пропозиція 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Поточна ринкова капіталізація GameCow — $ 5.77M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 41.96K. Циркуляційна пропозиція GCOW — 10.00K, зі загальною пропозицією 10000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5.77M.