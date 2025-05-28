Сьогоднішня ціна GameBuild (GAME)

Поточна ціна GameBuild (GAME) сьогодні становить 0,0036113 USD з ринковою капіталізацією $ 63,36M USD. Ціна GAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GameBuild:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GameBuild протягом дня — +0,77%

- циркуляційна пропозиція – 17,54B USD

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