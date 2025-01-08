Сьогоднішня ціна GameBoy (GBOY)

Поточна ціна GameBoy (GBOY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.49K USD. Ціна GBOY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GameBoy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 421.55 USD

- зміна ціни GameBoy протягом дня — -14.05%

- циркуляційна пропозиція – 996.00M USD

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