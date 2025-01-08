Ціна GameBoy (GBOY)
Поточна ціна GameBoy (GBOY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.49K USD. Ціна GBOY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameBoy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 421.55 USD
- зміна ціни GameBoy протягом дня — -14.05%
- циркуляційна пропозиція – 996.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameBoy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GameBoy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GameBoy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GameBoy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.05%
|30 днів
|$ 0
|-42.15%
|60 днів
|$ 0
|-93.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GameBoy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-14.05%
-5.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.
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