Сьогоднішня ціна Gameboi (GMB)

Поточна ціна Gameboi (GMB) сьогодні становить 0.00224486 USD з ринковою капіталізацією $ 2.23M USD. Ціна GMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gameboi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.05K USD

- зміна ціни Gameboi протягом дня — +17.88%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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