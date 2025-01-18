Ціна Gameboi (GMB)
Поточна ціна Gameboi (GMB) сьогодні становить 0.00224486 USD з ринковою капіталізацією $ 2.23M USD. Ціна GMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gameboi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.05K USD
- зміна ціни Gameboi протягом дня — +17.88%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gameboi до USD становила $ +0.00034053.
За останні 30 днів зміна ціни Gameboi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gameboi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gameboi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00034053
|+17.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gameboi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+17.88%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gameboi is an autonomous AI agent designed to facilitate and manage Web3 token airdrops. It operates primarily on social media (X, formerly Twitter) by analyzing both on-chain data (such as wallet transaction history) and off-chain interactions (such as user posts and conversations). By evaluating a user’s engagement and transaction history, Gameboi distributes varying airdrop amounts on an hourly basis. Projects can employ Gameboi to conduct their airdrop campaigns, specifying parameters like token details and optional boosts for certain user communities. In addition, participants can accumulate points (called $OPEN points) to increase future airdrop rewards, while holding the $GMB token offers further incentives. Built on the AiSweat.Shop framework and Arbitrum’s Layer-2 network, Gameboi aims to introduce an interactive approach to distributing tokens and encouraging user participation.
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