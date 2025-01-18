Сьогоднішня ціна Gamebitcoin Power (PWR)

Поточна ціна Gamebitcoin Power (PWR) сьогодні становить 0.154949 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PWR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gamebitcoin Power:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.22K USD

- зміна ціни Gamebitcoin Power протягом дня — -22.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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