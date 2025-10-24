Інформація щодо ціни Game7 (G7) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00032524 $ 0,00032524 $ 0,00032524 Мін. за 24 год $ 0,00036194 $ 0,00036194 $ 0,00036194 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00032524$ 0,00032524 $ 0,00032524 Макс. за 24 год $ 0,00036194$ 0,00036194 $ 0,00036194 Рекордний максимум $ 0,02317852$ 0,02317852 $ 0,02317852 Найнижча ціна $ 0,00021951$ 0,00021951 $ 0,00021951 Зміна ціни (за 1 год) -0,66% Зміна ціни (1 дн.) -2,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,79%

Актуальна ціна Game7 (G7) становить $0,00034299. За останні 24 години G7 торгувався між мінімумом у $ 0,00032524 і максимумом у $ 0,00036194, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум G7 становить $ 0,02317852, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00021951.

Що стосується короткострокових результатів, то G7 змінився на -0,66% за останню годину, -2,40% за 24 години та на -2,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Game7 (G7)

Ринкова капіталізація $ 775,52K$ 775,52K $ 775,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,43M$ 3,43M $ 3,43M Циркуляційне постачання 2,26B 2,26B 2,26B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Game7 — $ 775,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція G7 — 2,26B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,43M.