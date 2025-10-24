Актуальна ціна Game7 сьогодні становить 0,00034299 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни G7 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни G7 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Game7 сьогодні становить 0,00034299 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни G7 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни G7 на MEXC вже зараз.

Докладніше про G7

Інформація про ціну G7

Whitepaper G7

Офіційний вебсайт G7

Токеноміка G7

Прогноз ціни G7

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Game7

Ціна Game7 (G7)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 G7 до USD:

$0,00034287
$0,00034287$0,00034287
-2,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Game7 (G7) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:06:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Game7 (G7) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00032524
$ 0,00032524$ 0,00032524
Мін. за 24 год
$ 0,00036194
$ 0,00036194$ 0,00036194
Макс. за 24 год

$ 0,00032524
$ 0,00032524$ 0,00032524

$ 0,00036194
$ 0,00036194$ 0,00036194

$ 0,02317852
$ 0,02317852$ 0,02317852

$ 0,00021951
$ 0,00021951$ 0,00021951

-0,66%

-2,40%

-2,79%

-2,79%

Актуальна ціна Game7 (G7) становить $0,00034299. За останні 24 години G7 торгувався між мінімумом у $ 0,00032524 і максимумом у $ 0,00036194, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум G7 становить $ 0,02317852, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00021951.

Що стосується короткострокових результатів, то G7 змінився на -0,66% за останню годину, -2,40% за 24 години та на -2,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Game7 (G7)

$ 775,52K
$ 775,52K$ 775,52K

--
----

$ 3,43M
$ 3,43M$ 3,43M

2,26B
2,26B 2,26B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Game7 — $ 775,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція G7 — 2,26B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,43M.

Історія ціни Game7 (G7) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game7 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Game7 до USD становила $ -0,0001097536.
За останні 60 днів зміна ціни Game7 до USD становила $ -0,0002404921.
За останні 90 днів зміна ціни Game7 до USD становила $ -0,002785061137933839.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,40%
30 днів$ -0,0001097536-31,99%
60 днів$ -0,0002404921-70,11%
90 днів$ -0,002785061137933839-89,03%

Що таке Game7 (G7)

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.

The ecosystem is built on several key components:

  • Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.

  • HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

  • World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

  • G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.

Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Game7 (USD)

Скільки коштуватиме Game7 (G7) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Game7 (G7) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Game7.

Перегляньте прогноз ціни Game7 вже зараз!

G7 до місцевих валют

Токеноміка Game7 (G7)

Розуміння токеноміки Game7 (G7) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена G7 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Game7 (G7)

Скільки сьогодні коштує Game7 (G7)?
Актуальна ціна G7 у USD становить 0,00034299 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна G7 до USD?
Поточна ціна G7 до USD — $ 0,00034299. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Game7?
Ринкова капіталізація G7 — $ 775,52K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція G7?
Циркуляційна пропозиція G7 — 2,26B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) G7?
G7 досяг історичної максимальної ціни у 0,02317852 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) G7?
Історична мінімальна ціна G7 становила 0,00021951 USD.
Який обсяг торгівлі G7?
Актуальний обсяг торгівлі G7 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна G7 цього року?
G7 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни G7 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:06:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Game7 (G7)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.