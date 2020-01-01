Токеноміка GAME (GAMES) Дізнайтеся ключову інформацію про GAME (GAMES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GAME (GAMES) Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming. Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer. Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask. Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain. Офіційний вебсайт: https://gamechain.xyz/ Whitepaper: https://docs.gamechain.xyz/ Купити GAMES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GAME (GAMES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GAME (GAMES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 264,01K $ 264,01K $ 264,01K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 440,02K $ 440,02K $ 440,02K Історичний максимум: $ 0,00023258 $ 0,00023258 $ 0,00023258 Історичний мінімум: $ 0,00004294 $ 0,00004294 $ 0,00004294 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну GAME (GAMES)

Токеноміка GAME (GAMES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GAME (GAMES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GAMES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAMES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAMES, досліджуйте ціну токена GAMES в реальному часі!

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