Сьогоднішня ціна Game Tournament Trophy (GTT)

Поточна ціна Game Tournament Trophy (GTT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Game Tournament Trophy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.02K USD

- зміна ціни Game Tournament Trophy протягом дня — -1.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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