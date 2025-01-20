Ціна Game Tournament Trophy (GTT)
Поточна ціна Game Tournament Trophy (GTT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game Tournament Trophy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.02K USD
- зміна ціни Game Tournament Trophy протягом дня — -1.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game Tournament Trophy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Game Tournament Trophy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Game Tournament Trophy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Game Tournament Trophy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.47%
|30 днів
|$ 0
|-26.96%
|60 днів
|$ 0
|-21.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Game Tournament Trophy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.12%
-1.47%
+0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The native cryptographically-secure fungible protocol token of CricketFly (Game Tournament Trophy ticker symbol $GTT) is a transferable representation of attributed utility functions specified in the protocol/code of CricketFly, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token thereon. $GTT will be issued as a ERC-20 token, with total supply of 10 billion.
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