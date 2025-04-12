Ціна Game of Memes (GOME)
Поточна ціна Game of Memes (GOME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 211.02K USD. Ціна GOME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game of Memes:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Game of Memes протягом дня — +6.99%
- циркуляційна пропозиція – 651.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game of Memes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Game of Memes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Game of Memes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Game of Memes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.99%
|30 днів
|$ 0
|-22.38%
|60 днів
|$ 0
|-47.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Game of Memes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+6.99%
+26.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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