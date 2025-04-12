Ціна Game Money (GM)
Поточна ціна Game Money (GM) сьогодні становить 0.00006066 USD з ринковою капіталізацією $ 59.31K USD. Ціна GM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game Money:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Game Money протягом дня — +4.24%
- циркуляційна пропозиція – 977.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Game Money до USD становила $ -0.0000033849.
За останні 60 днів зміна ціни Game Money до USD становила $ -0.0000327967.
За останні 90 днів зміна ціни Game Money до USD становила $ -0.0002026640124592518.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.24%
|30 днів
|$ -0.0000033849
|-5.58%
|60 днів
|$ -0.0000327967
|-54.06%
|90 днів
|$ -0.0002026640124592518
|-76.96%
Останній аналіз цін Game Money: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
+4.24%
-10.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Base Digger is an idle strategy game on the Base blockchain where you step into the role of a digger, uncovering treasures, artifacts, and resources along the way. As you make progress and complete tasks, you earn $GM, the in-game token. Use $GM to upgrade your tools, unlock power-ups, and take your adventure to the next level. The deeper you dig, the more rare items and exciting quests you’ll uncover. Compete with others to climb the leaderboards or just enjoy exploring at your own pace. Whether you’re here to relax or strategize, Base Digger is packed with fun and rewards to keep you coming back.
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