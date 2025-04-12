Сьогоднішня ціна Game Money (GM)

Поточна ціна Game Money (GM) сьогодні становить 0.00006066 USD з ринковою капіталізацією $ 59.31K USD. Ціна GM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Game Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Game Money протягом дня — +4.24%

- циркуляційна пропозиція – 977.78M USD

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