Токеноміка Game Meteor Coin (GMTO) Дізнайтеся ключову інформацію про Game Meteor Coin (GMTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Game Meteor Coin (GMTO) Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Офіційний вебсайт: https://meteornrun.io/ Whitepaper: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Купити GMTO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Game Meteor Coin (GMTO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Game Meteor Coin (GMTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 759,04K $ 759,04K $ 759,04K Загальна пропозиція: $ 99,11B $ 99,11B $ 99,11B Циркуляційна пропозиція: $ 6,90B $ 6,90B $ 6,90B FDV (повністю розведена вартість): $ 10,90M $ 10,90M $ 10,90M Історичний максимум: $ 0,00112412 $ 0,00112412 $ 0,00112412 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011002 $ 0,00011002 $ 0,00011002 Дізнайтеся більше про ціну Game Meteor Coin (GMTO)

Токеноміка Game Meteor Coin (GMTO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Game Meteor Coin (GMTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GMTO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GMTO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GMTO, досліджуйте ціну токена GMTO в реальному часі!

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