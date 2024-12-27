Сьогоднішня ціна Game Meteor Coin (GMTO)

Поточна ціна Game Meteor Coin (GMTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 576.54K USD. Ціна GMTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Game Meteor Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.16K USD

- зміна ціни Game Meteor Coin протягом дня — +18.52%

- циркуляційна пропозиція – 1.23B USD

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