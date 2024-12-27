Ціна Game Meteor Coin (GMTO)
Поточна ціна Game Meteor Coin (GMTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 576.54K USD. Ціна GMTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game Meteor Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.16K USD
- зміна ціни Game Meteor Coin протягом дня — +18.52%
- циркуляційна пропозиція – 1.23B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game Meteor Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Game Meteor Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Game Meteor Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Game Meteor Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.52%
|30 днів
|$ 0
|+97.75%
|60 днів
|$ 0
|+17.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Game Meteor Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13.52%
+18.52%
+43.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.
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