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Ціна Game Integrated AI Coin (GAI)

USD

Графік ціни Game Integrated AI Coin (GAI) в реальному часі

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Сьогоднішня ціна Game Integrated AI Coin (GAI)

Поточна ціна Game Integrated AI Coin (GAI) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game Integrated AI Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.69K USD
- зміна ціни Game Integrated AI Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Game Integrated AI Coin (GAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game Integrated AI Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Game Integrated AI Coin до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Game Integrated AI Coin до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Game Integrated AI Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0.00000000000.00%
60 днів$ 0.00000000000.00%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Game Integrated AI Coin (GAI)

Останній аналіз цін Game Integrated AI Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

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Ринкова інформація Game Integrated AI Coin (GAI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 0.00$ 0.00

$ 4.69K
$ 4.69K$ 4.69K

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Що таке Game Integrated AI Coin ( GAI)

Game Integrated AI Coin (GAI Coin) is an innovative solution that combines blockchain technology and cutting-edge Large Language Models (LLM) technology to provide real-time language translation and AI-based communication functions within the game platform. The GAI project is a convergence project that helps existing and new games freely link GAI coins and artificial intelligence conversation services. The real-time AI Chat Provider function proposed by GAI Coin will allow anyone around the world to easily experience advanced possibilities through integration with blockchain.

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Ресурс Game Integrated AI Coin (GAI)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

GAI до місцевих валют

1 GAI до AUD
A$1.6
1 GAI до GBP
0.8
1 GAI до EUR
0.96
1 GAI до USD
$1
1 GAI до MYR
RM4.5
1 GAI до TRY
35.33
1 GAI до JPY
¥158.2
1 GAI до RUB
107.25
1 GAI до INR
85.83
1 GAI до IDR
Rp16,129.03
1 GAI до PHP
58.38
1 GAI до EGP
￡E.50.64
1 GAI до BRL
R$6.1
1 GAI до CAD
C$1.43
1 GAI до BDT
121.8
1 GAI до NGN
1,545.59
1 GAI до UAH
42.54
1 GAI до VES
Bs53
1 GAI до PKR
Rs280.26
1 GAI до KZT
531.63
1 GAI до THB
฿34.63
1 GAI до TWD
NT$32.87
1 GAI до CHF
Fr0.9
1 GAI до HKD
HK$7.77
1 GAI до MAD
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