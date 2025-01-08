Ціна Game Integrated AI Coin (GAI)
Поточна ціна Game Integrated AI Coin (GAI) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game Integrated AI Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.69K USD
- зміна ціни Game Integrated AI Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game Integrated AI Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Game Integrated AI Coin до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Game Integrated AI Coin до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Game Integrated AI Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
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Останній аналіз цін Game Integrated AI Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Game Integrated AI Coin (GAI Coin) is an innovative solution that combines blockchain technology and cutting-edge Large Language Models (LLM) technology to provide real-time language translation and AI-based communication functions within the game platform. The GAI project is a convergence project that helps existing and new games freely link GAI coins and artificial intelligence conversation services. The real-time AI Chat Provider function proposed by GAI Coin will allow anyone around the world to easily experience advanced possibilities through integration with blockchain.
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