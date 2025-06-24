Сьогоднішня ціна Game Guide (GG)

Поточна ціна Game Guide (GG) сьогодні становить 0,00036098 USD з ринковою капіталізацією $ 360,98K USD. Ціна GG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Game Guide:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Game Guide протягом дня — -12,11%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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