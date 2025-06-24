Ціна Game Guide (GG)
Поточна ціна Game Guide (GG) сьогодні становить 0,00036098 USD з ринковою капіталізацією $ 360,98K USD. Ціна GG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game Guide:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Game Guide протягом дня — -12,11%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game Guide до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Game Guide до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Game Guide до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Game Guide до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12,11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Game Guide: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,18%
-12,11%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.
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