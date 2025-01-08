Ціна Game Fantasy (GFT)
Поточна ціна Game Fantasy (GFT) сьогодні становить 0.02170282 USD з ринковою капіталізацією $ 246.05K USD. Ціна GFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game Fantasy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.46 USD
- зміна ціни Game Fantasy протягом дня — -7.42%
- циркуляційна пропозиція – 11.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game Fantasy до USD становила $ -0.00174028218193207.
За останні 30 днів зміна ціни Game Fantasy до USD становила $ -0.0086390115.
За останні 60 днів зміна ціни Game Fantasy до USD становила $ -0.0063478947.
За останні 90 днів зміна ціни Game Fantasy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00174028218193207
|-7.42%
|30 днів
|$ -0.0086390115
|-39.80%
|60 днів
|$ -0.0063478947
|-29.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Game Fantasy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-7.42%
-0.22%
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