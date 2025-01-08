Сьогоднішня ціна Game Fantasy (GFT)

Поточна ціна Game Fantasy (GFT) сьогодні становить 0.02170282 USD з ринковою капіталізацією $ 246.05K USD. Ціна GFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Game Fantasy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 188.46 USD

- зміна ціни Game Fantasy протягом дня — -7.42%

- циркуляційна пропозиція – 11.33M USD

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