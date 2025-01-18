Ціна Game Coin (GMEX)
Поточна ціна Game Coin (GMEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GMEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.46K USD
- зміна ціни Game Coin протягом дня — +0.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Game Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Game Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Game Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.33%
|30 днів
|$ 0
|-0.17%
|60 днів
|$ 0
|-31.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Game Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+0.33%
-3.70%
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