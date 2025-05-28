Сьогоднішня ціна GAME by Virtuals (GAME)

Поточна ціна GAME by Virtuals (GAME) сьогодні становить 0,04420924 USD з ринковою капіталізацією $ 44,16M USD. Ціна GAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAME by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GAME by Virtuals протягом дня — +14,50%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

Отримуйте оновлення цін GAME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GAME.