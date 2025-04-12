Ціна Game Bee (GBB)
Поточна ціна Game Bee (GBB) сьогодні становить 0.00958743 USD з ринковою капіталізацією $ 9.57M USD. Ціна GBB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game Bee:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Game Bee протягом дня — -1.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game Bee до USD становила $ -0.000187916873933522.
За останні 30 днів зміна ціни Game Bee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Game Bee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Game Bee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000187916873933522
|-1.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Game Bee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.60%
-1.92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226
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