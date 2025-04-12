Сьогоднішня ціна Game Bee (GBB)

Поточна ціна Game Bee (GBB) сьогодні становить 0.00958743 USD з ринковою капіталізацією $ 9.57M USD. Ціна GBB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Game Bee:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Game Bee протягом дня — -1.92%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін GBB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GBB.