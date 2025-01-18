Сьогоднішня ціна Game 5 BALL (BALL)

Поточна ціна Game 5 BALL (BALL) сьогодні становить 0.00810543 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BALL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Game 5 BALL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.20K USD

- зміна ціни Game 5 BALL протягом дня — -4.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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