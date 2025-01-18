Ціна Game 5 BALL (BALL)
Поточна ціна Game 5 BALL (BALL) сьогодні становить 0.00810543 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BALL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Game 5 BALL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.20K USD
- зміна ціни Game 5 BALL протягом дня — -4.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Game 5 BALL до USD становила $ -0.000397943919989503.
За останні 30 днів зміна ціни Game 5 BALL до USD становила $ -0.0010314111.
За останні 60 днів зміна ціни Game 5 BALL до USD становила $ -0.0020895636.
За останні 90 днів зміна ціни Game 5 BALL до USD становила $ +0.0053277004713853427.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000397943919989503
|-4.67%
|30 днів
|$ -0.0010314111
|-12.72%
|60 днів
|$ -0.0020895636
|-25.77%
|90 днів
|$ +0.0053277004713853427
|+191.80%
Останній аналіз цін Game 5 BALL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-4.67%
-5.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Game 5 Ball project tokenizes the legendary 1991 Game 5 championship ball, bringing this iconic piece of sports history to the blockchain for the first time. This initiative preserves the ball’s legacy, which marked the start of the Bulls’ dynasty and the end of the Lakers’ dominance. Driven by the community, this project merges sports history with digital innovation, allowing fans and collectors to own a share in the value and story of this historic moment. Join us in making history with the Game 5 Ball on Ethereum.
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