Сьогоднішня ціна GAME (GAMES)

Поточна ціна GAME (GAMES) сьогодні становить 0,00017858 USD з ринковою капіталізацією $ 1,07M USD. Ціна GAMES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GAME:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GAME протягом дня — -0,86%

- циркуляційна пропозиція – 6,00B USD

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