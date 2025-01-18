Ціна Gambit (GAMBIT)
Поточна ціна Gambit (GAMBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAMBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gambit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.63 USD
- зміна ціни Gambit протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gambit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gambit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gambit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gambit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.07%
|60 днів
|$ 0
|+2.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gambit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gambit is a betting platform that operates on the blockchain technology. Unlike other betting platforms, Gambit introduces new betting games run on algorithms that ensure fairness for players. This ensures that players have an equal chance of winning. To combat cheating we employ smart contracts to oversee all the logic and algorithms of our suite of games. As a result this ensures that Gambit as a platform is 100% secure, safe and most importantly fun!
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