Сьогоднішня ціна Gambex (GBE)

Поточна ціна Gambex (GBE) сьогодні становить 1.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gambex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.46K USD

- зміна ціни Gambex протягом дня — -5.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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