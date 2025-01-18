Ціна Gambex (GBE)
Поточна ціна Gambex (GBE) сьогодні становить 1.36 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gambex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.46K USD
- зміна ціни Gambex протягом дня — -5.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gambex до USD становила $ -0.072965546411937.
За останні 30 днів зміна ціни Gambex до USD становила $ -0.2236437040.
За останні 60 днів зміна ціни Gambex до USD становила $ -0.2887958640.
За останні 90 днів зміна ціни Gambex до USD становила $ -0.1610550719445681.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.072965546411937
|-5.10%
|30 днів
|$ -0.2236437040
|-16.44%
|60 днів
|$ -0.2887958640
|-21.23%
|90 днів
|$ -0.1610550719445681
|-10.58%
Останній аналіз цін Gambex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11.43%
-5.10%
-6.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gambex is a gambling protocol that allows users to play, fund, own and earn revenue from games deployed inside the in-house Gambex Casino and third-party gambling operators
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