Інформація щодо ціни Gama Token (GAMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,764393 $ 0,764393 $ 0,764393 Мін. за 24 год $ 0,764393 $ 0,764393 $ 0,764393 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,764393$ 0,764393 $ 0,764393 Макс. за 24 год $ 0,764393$ 0,764393 $ 0,764393 Рекордний максимум $ 0,873173$ 0,873173 $ 0,873173 Найнижча ціна $ 0,585643$ 0,585643 $ 0,585643 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Gama Token (GAMA) становить $0,764393. За останні 24 години GAMA торгувався між мінімумом у $ 0,764393 і максимумом у $ 0,764393, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GAMA становить $ 0,873173, тоді як його історичний мінімум — $ 0,585643.

Що стосується короткострокових результатів, то GAMA змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gama Token (GAMA)

Ринкова капіталізація $ 76,46M$ 76,46M $ 76,46M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 76,46M$ 76,46M $ 76,46M Циркуляційне постачання 100,03M 100,03M 100,03M Загальна пропозиція 100 027 931,0 100 027 931,0 100 027 931,0

Поточна ринкова капіталізація Gama Token — $ 76,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GAMA — 100,03M, зі загальною пропозицією 100027931.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 76,46M.