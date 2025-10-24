Актуальна ціна Gama Token сьогодні становить 0,764393 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GAMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GAMA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Gama Token сьогодні становить 0,764393 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GAMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GAMA на MEXC вже зараз.

Ціна Gama Token (GAMA)

Актуальна ціна 1 GAMA до USD:

$0,764393
$0,764393
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Gama Token (GAMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:05:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gama Token (GAMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,764393
$ 0,764393$ 0,764393
Мін. за 24 год
$ 0,764393
$ 0,764393$ 0,764393
Макс. за 24 год

$ 0,764393
$ 0,764393$ 0,764393

$ 0,764393
$ 0,764393$ 0,764393

$ 0,873173
$ 0,873173$ 0,873173

$ 0,585643
$ 0,585643$ 0,585643

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Gama Token (GAMA) становить $0,764393. За останні 24 години GAMA торгувався між мінімумом у $ 0,764393 і максимумом у $ 0,764393, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GAMA становить $ 0,873173, тоді як його історичний мінімум — $ 0,585643.

Що стосується короткострокових результатів, то GAMA змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gama Token (GAMA)

$ 76,46M
$ 76,46M$ 76,46M

--
----

$ 76,46M
$ 76,46M$ 76,46M

100,03M
100,03M 100,03M

100 027 931,0
100 027 931,0 100 027 931,0

Поточна ринкова капіталізація Gama Token — $ 76,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GAMA — 100,03M, зі загальною пропозицією 100027931.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 76,46M.

Історія ціни Gama Token (GAMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gama Token до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Gama Token до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Gama Token до USD становила $ -0,0194778037.
За останні 90 днів зміна ціни Gama Token до USD становила $ +0,064286112652327.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0,00,00%
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ -0,0194778037-2,54%
90 днів$ +0,064286112652327+9,18%

Що таке Gama Token (GAMA)

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

Прогноз ціни Gama Token (USD)

Скільки коштуватиме Gama Token (GAMA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gama Token (GAMA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gama Token.

Перегляньте прогноз ціни Gama Token вже зараз!

GAMA до місцевих валют

Токеноміка Gama Token (GAMA)

Розуміння токеноміки Gama Token (GAMA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GAMA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gama Token (GAMA)

Скільки сьогодні коштує Gama Token (GAMA)?
Актуальна ціна GAMA у USD становить 0,764393 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GAMA до USD?
Поточна ціна GAMA до USD — $ 0,764393. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gama Token?
Ринкова капіталізація GAMA — $ 76,46M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GAMA?
Циркуляційна пропозиція GAMA — 100,03M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GAMA?
GAMA досяг історичної максимальної ціни у 0,873173 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GAMA?
Історична мінімальна ціна GAMA становила 0,585643 USD.
Який обсяг торгівлі GAMA?
Актуальний обсяг торгівлі GAMA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GAMA цього року?
GAMA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GAMA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:05:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Gama Token (GAMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

